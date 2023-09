Si alza il sipario su Siena Awards 2023. Domani la preview nell’ex Distilleria

Domani alle 15 all’ex Distilleria Lo Stellino a Siena la preview del Siena Awards 2023, in programma dal 30 settembre al 19 novembre con mostre fotografiche in location diverse della città che vedranno fra i protagonisti grandi nomi della fotografia internazionale. Il Siena Awards è completato da due esposizioni a Sovicille, di cui una diffusa nel centro storico, e due mostre a cielo aperto a Chiusdino e all’esterno dell’Abbazia di San Galgano, aperte dallo scorso luglio. In occasione della preview, sarà presentato il premio donato al Siena Awards dalla Città dei Mestieri, che permetterà agli organizzatori del Festival di consegnare un simbolico riconoscimento annuale ai fotografi vincitori dei tre premi fotografici rafforzando il legame con la città di Siena e contribuendo a diffondere la storia e le tradizioni senesi nel mondo. Alla preview saranno presenti, insieme all’ideatore e direttore artistico Luca Venturi, i sindaci Nicoletta Fabio di Siena, Luciana Bartaletti di Chiusdino e Giuseppe Gugliotti di Sovicille; poi Emanuele Squarci, rettore Magistrato delle Contrade per Città dei Mestieri. Il festival è promosso dall’associazione culturale Art Photo Travel con il Comune di Siena.