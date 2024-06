Si allontana da casa e sparisce nel nulla. Anziano ritrovato in buone condizioni

Si sono risolte in serata le ricerche dell’uomo allontanatosi dalla sua casa di Colle nel primo pomeriggio di venerdì. L’anziano era stato attivamente cercato da polizia municipale, carabinieri e dai suoi familiari, ma nonostante le molte ore trascorse di lui non si riusciva ad avere notizie. Né altri avvistamenti dopo l’ultima segnalazione di venerdì pomeriggio, quando un testimone aveva riferito alle forze dell’ordine di averlo visto salire intorno alle 16 su un autobus di linea per Firenze al terminal bus di via Bilenchi. Mentre continuavano senza sosta in città e nei dintorni, le ricerche si erano subito orientate anche verso l’area fiorentina, ma senza successo. Anche perché rese particolarmente difficili dal fatto di non poter sapere se la persona fosse andata fino al capoluogo di regione, dove poteva aver preso un altro mezzo, autobus o treno, per un’altra destinazione, o se invece fosse scesa a una delle tante (23) fermate intermedie fra Colle e Firenze. Per fortuna l’uomo è stato ritrovato in buona salute ed è stato riportato a casa.