Sì alla mozione sul Pnrr Salvagente per progetti esclusi dai fondi europei

Approvato un ordine del giorno in consiglio che impegna la giunta ad attivarsi per ottenere dal Governo risorse economiche qualora alcuni progetti del Comune vengano definanziati dal Pnrr. Il documento è passato con 20 sì su 28 presenti. Nell’atto si legge che "il Governo ha chiarito che nessun intervento sarà oggetto di definanziamento", dunque si tratta di un salvagente che probabilmente non verrà usato, ma è a disposizione del Comune. "La verifica di compatibilità degli interventi con le regole Pnrr pone problemi che ne pongono a rischio l’ammissibilità; il Governo ha deciso di riportarli su una fonte di finanziamento nazionale".