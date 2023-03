Si accende il week-end Sarà Street Food in centro

Un fine settimana lungo stavolta a Poggibonsi per animare il centro storico con le sue attività commerciali e anche con le postazioni gastronomiche: dodici, per l’occasione, i padiglioni dello Street Food, protagonisti da oggi a domenica nel cuore antico di Poggibonsi - in piazza Enrico Berlinguer - per iniziativa dell’Associazione Viamaestra Centro Commerciale naturale. Una nuova opportunità, dunque, tra shopping e assaggi di cibo di strada, con le specialità che saranno proposte in questa quattro giorni che ha riscosso nel tempo notevoli consensi di pubblico a Poggibonsi da alcuni anni a questa parte, sull’onda di una tradizione capace di prendere campo in diverse realtà geografiche. L’Associazione Viamaestra, con le sue botteghe, si prepara quindi ad accogliere gli appassionati di questo settore gastronomico, a distanza di una settimana da Fashion Weekend. Un evento che ha visto notevoli riscontri per i negozi, nelle giornate dedicate alla presentazione delle nuove collezioni di abbigliamento e a una sfilata sul tema della primavera con al centro dell’attenzione gli abiti da cerimonia. Intanto si profila un avvicendamento al vertice dell’Associazione Via Maestra Centro Commerciale Naturale, Si chiude infatti il mandato della presidente Sandra Meniconi, che cederà il testimone. A breve sarà svelato il nome per principale carica dell’ente, unito anche alla composizione del nuovo Consiglio direttivo. "Sono molto soddisfatta del mio periodo alla guida dell’Associazione Viamaestra, nonostante le difficoltà di questi ultimi tempi - spiega in conclusione la presidente uscente - e sono ancora più soddisfatta di affidare al mio successore un’associazione vitale e con i conti in ordine".

Paolo Bartalini