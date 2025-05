’Shine Colle’, cristallo protagonista. Vetrine nelle strutture ricettive

Nasce il progetto ’Shine Colle’ per la valorizzazione del cristallo colligiano. Cristallo negli alberghi e B&B. Un piano turistico per dare la possibilità di vivere un’esperienza immersiva per i visitatori, portando la tradizione e l’innovazione della cristalleria colligiana nelle strutture ricettive e negli spazi pubblici. Saranno messe a disposizione di hotel, bed and breakfast e ristoranti, vetrine espositive gratuite, attraverso una collaborazione con l’amministrazione comunale. "Oltre all’impegno assunto dal Museo del Cristallo – afferma l’amministrazione comunale – di farsi portavoce di questa importante tradizione manufatturiera, sono state realizzate anche negli anni passati iniziative, occasioni di incontro e scambi con professionisti del settore anche grazie al Festival del Cristallo organizzato con l’associazione ’La Città del Cristallo’. L’amministrazione vuole coinvolgere anche gli operatori del settore turistico di ricezione e accoglienza, rafforzando la collaborazione affinché si possa costruire un canale di dialogo costante per rafforzare i servizi di accoglienza turistica del territorio e parlare al turista con un unico linguaggio condiviso". Un’iniziativa ideata per promuovere la bellezza e la qualità del cristallo prodotto localmente. L’intento è permettere ai turisti e ai visitatori di ammirare da vicino i manufatti, scoprendo l’arte e la precisione che caratterizzano la lavorazione del cristallo di Colle. Per chi desidera un’esperienza più profonda, il progetto offre anche la possibilità di visitare le aziende produttrici. "Il progetto ’Shine Colle’ – continua il Comune – mira a creare questa esperienza attraverso il posizionamento di vetrine nelle strutture ricettive che dispongano di spazi idonei, al fine di promuovere l’eccellenza artigianale del cristallo contemporaneo, dando ai visitatori l’opportunità di ammirare da vicino i manufatti e, se interessati, di visitare le aziende produttrici per vedere la lavorazione dal vivo e acquistare i prodotti con vantaggi esclusivi presso il Museo del Cristallo".

Si potrebbe quasi definire un "museo diffuso" per il futuro del cristallo colligiano. Un altro obiettivo fondamentale di ’Shine Colle’ sarà, infatti, quello di creare una rete che vada oltre il confine delle singole aziende e del museo, portando il cristallo e la sua tradizione nelle strade e negli spazi pubblici di Colle. Un percorso esperienziale che coinvolga tutte le strutture ricettive e i ristoranti della città, permettendo al turista di scoprire la storia e la cultura colligiana in modo nuovo e dinamico.

Lodovico Andreucci