Sfilano in passerella le ’Bellezze plurali’. Oggi l’iniziativa di Si-Siena sociale

Questo pomeriggio alle 16,30, nella sala delle Lupe di palazzo Pubblico, i canoni della bellezza si sgretoleranno, insieme a pregiudizi e preclusioni. Nella giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, i ragazzi e le ragazze delle associazioni componenti il tavolo della disabilità del progetto Si-Sienasociale, porteranno in passerella le loro esistenze, rompendo i canoni stereotipici della bellezza, puntando i riflettori su quanto di più oggettivo e soggettivo ci sia al mondo: la bellezza delle differenze. L’obiettivo è sottolineare il senso della bellezza e della creatività di associazioni che hanno lavorato insieme per un obiettivo comune. Tra i tanti diritti che le persone con disabilità rivendicano c’è il diritto di essere visti come persone e questo significa una cosa sola: esserci ed essere ovunque e in ogni modo. Il progetto ‘Bellezze Plurali’ nasce da un lavoro di rete e scambio generato all’interno del tavolo e si inserisce proprio nei concetti di libertà, autodeterminazione, pluralismo, identità e affermazione di tutti i corpi e le menti anche quelle non conformi. Ribaltare la narrazione e puntare sulla bellezza, il modo migliore per vivere la giornata della disabilità.