Settimana della dislessia. Al Centro Dedalo gli screening gratuiti

Dal 2 all’8 ottobre la Settimana Nazionale della Dislessia, appuntamento consolidato per diffondere consapevolezza sulla dislessia e gli altri Disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e promuovere la conoscenza delle metodologie più efficaci per gestirli. A Siena il Centro specializzato per questo tipo di disturbi è il Centro Dedalo, che offre la possibilità di effettuare screening gratuiti su appuntamento per l’identificazione di difficoltà o disturbi specifici. Sarà possibile prenotare lo screening previsto nelle giornate dal 2 al 6 ottobre in orario 9-12 rivolgendosi al Centro Dedalo, che quest’anno arricchisce ancor di più il programma delle iniziative: sabato 7 si svolgerà in presenza e online un incontro dalle 9 su ’Indennità di frequenza’; domenica 8 invece dalle 11 si parlerà del supporto ai compiti scolastici per ragazzi con difficoltà di apprendimento analizzando il ruolo del doposcuola.