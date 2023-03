Sette candidati per una fascia Confronto tv in vista del voto tra le idee per una Siena nuova

di Andrea Talanti Sette candidati per sette visioni. Potrebbe essere il remake in salsa senese del cult cinematografico di Stanley Donen, ma altro non è che la fotografia emersa dal primo confronto televisivo tra coloro che si candideranno a guidare Siena dal prossimo maggio fino al 2028. In attesa dell’ottavo sfidante targato Movimento 5 Stelle, ieri Fabio Pacciani, Emanuele Montomoli, Anna Ferretti, Massimo Castagnini, Roberto Bozzi, Nicoletta Fabio e Alessandro Bisogni si sono confrontati nella Sala della Suvera di fronte ai microfoni di Canale3Toscana, ospiti del format InPolitica. Incalzati dal curatore del programma, Aldo Tani, e dal capo redazione della Nazione, Pino Di Blasio, i sette si sono affrontati ed espressi sulle proprie visioni, priorità, programmi per la Siena futura che non può più attendere: la Siena del Buongoverno, chiamata a fiancare il canape di fronte alle sfide odierne e all’orizzonte. "Per venire a Siena gli studenti devono avere un motivo valido – ha commentato Montomoli -. Dobbiamo rendere la città attrattiva, dialogando con le parti in gioco e ricordando la vocazione all’istruzione e alla formazione. Siena si è spopolata, dobbiamo lavorare su asset strategici che servano da volano per ripopolare la città e combattere il problema del commercio e dei...