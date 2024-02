Settanta famiglie da giorni senza segnale tv. Palazzo pubblico: "Oggi si ripara il guasto"

Settanta famiglie senza segnale televisivo da sabato sera. L’allarme arriva da San Prospero, dove diversi condomini sono alle prese da giorni con l’inspiegabile black-out. Duccio Panti, delegato provinciale di Confconsumatori Siena, e il presidente provinciale di Adiconsum Siena Patrizio Loris Lucchesi spiegano: "Sono guaste le fibre ottiche, pertanto molti cittadini e alcuni condomini (zona Martiri di Scalvaia e via XXIV Maggio) sono senza tv. A oggi da parte del Comune nulla è stato fatto né a livello di intervento né a livello di comunicazione ai cittadini, ma molte famiglie (70) soprattutto quelle composte da anziani che sono senza internet, non possono vedere la tv". Alcune avvisaglie del problema si erano già registrate in passato: "Il Comune ha affidato a Tim il servizio trasporto segnale tv attraverso la fibra ottica-rete cablata (Hfc), con relativi interventi di assistenza e manutenzione – è la conclusione –. Confconsumatori e Adiconsum invitano il Comune ad attivarsi per restituire il servizio ed evitare futuri guasti e inconvenienti".

Immediata la risposta di Palazzo pubblico: "E’ previsto per oggi l’intervento di risoluzione del guasto a San Prospero. La problematica, come appurato dal Servizio Reti del Comune, riguarda il collegamento Hfc gestito da Tim. I tecnici del gestore, sollecitati dall’amministrazione, non possono attualmente intervenire per la presenza di un’auto che impedisce l’accesso all’apparecchiatura malfunzionante. Ieri sera il proprietario (rintracciato dalla Municipale) ha rimosso il mezzo, così da permettere l’intervento".

C.B.