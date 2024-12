’Seta e argento’ in mostra al Refugio. Svelata la collezione di paramenti sacri

’Seta e argento. La collezione dei Conservatori’ è il titolo della mostra che la Fondazione inaugura oggi alle 17.30 presso gli spazi museali del Refugio. Per la prima volta verranno esposti alcuni significativi pezzi del vasto e prezioso corpus di paramenti sacri tra cui pianete e tunicelle corredate da manipoli, borse del corporale, stole e veli omerali. Espressione più eloquente del valore della liturgia, i paramenti sacri sono stati realizzati in un arco cronologico che va dal XVIII al XIX secolo. La varietà dei ricami e la qualità tessuti (seta, argento e oro) così come la provenienza della manifattura (francese, veneziana e toscana) consentono di poter affermare che la collezione può essere considerata ricca e diversificata. Nell’occasione la Fondazione esporrà, oltre ad oggetti liturgici in argento, una serie di conopei di pissidi in seta e una collezione di copricalici ottocenteschi. "Fondazione Conservatori Riuniti - sottolinea il presidente Marcello Rustici - prosegue nell’opera di conservazione e restauro degli oggetti che in questo caso saranno esposti nei locali dell’ex refettorio del Refugio". La mostra sarà aperta al pubblico fino al 18 gennaio, da lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.