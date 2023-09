Servono nuovi fondi per le scuole. Il Comune si rivolge al Governo

"C’è la nuova scuola di campagna da realizzare a San Lucchese, già prevista dalle norme urbanistiche, e c’è da sviluppare anche una grande opera per avere le Marmocchi con il volto nuovo. Per tutto questo occorrono fondi. I Comuni da soli non li hanno. Governo, sei ci sei batti un colpo". Ad andare in pressing sul Governo perché apra i rubinetti dei finanziamenti per la realizzazione della scuola materna a San Lucchese e della ristrutturazione della scuola media Marmocchi è la segretaria del Pd di Poggibonsi, Lore Lorenzi. Per dotare la città di queste due importanti opere ci vorranno come minimo 12 milioni di euro. Soldi che il Comune non ha. Da qui, la richiesta di risorse al Governo. "Le scuola hanno riaperto i battenti circa una settimana fa - aggiunge Lorenzi-. A Poggibonsi ci sono tanti cantieri aperti grazie al Pnrr e ad altre fonti di finanziamento, per la sicurezza sismica e per l’efficientamento. C’è il cantiere alla elementare Pieraccini, alla media Leonardo da Vinci, quello del nido Rodari, dove si farà anche l’ampliamento, il cantiere alle scuole materne di Borgaccio. In tutto sono oltre 6,5 milioni di euro, attivati grazie alla progettazione messa in atto dall’amministrazione comunale Tutti investimenti che guardano al futuro dei bambini. In più c’è il grande cantiere del Roncalli, 3,6 milioni di euro". E ancora: "Non è da ora che Poggibonsi pensa alle scuole e alla loro sicurezza - spiega la segretaria del Pd- Lo scorso anno il 21 novembre, l’inaugurazione della scuola di Staggia tutta rinnovata, il completamento della messa in sicurezza della Vittorio Veneto ormai da 8 anni, il primo lotto di lavori a Borgaccio, i lavori a Risorgimento, i lavori alle Leonardo da Vinci che hanno riguardato tutto il corpo centrale e poi lavori anche a Mastro Ciliegia e Coccinella per un totale di ben oltre 5 milioni di euro. Le scuole di Staggia, ma anche la parte nuova di Pieraccini sono già tutte costruite in tempi più recenti e quindi sismicamente adeguata Anche le altre scuole sono sicure, altrimenti sarebbero state chiuse.". E infine: "Ma non ci possiamo fermare-conclude Lorenzi- C’è già il progetto e il finanziamento per la sostituzione della Calamandrei che deve essere realizzato dall’Inail. I tempi non sono brevi, l’impegno è quello di fare pressioni quotidiane".