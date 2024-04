"Servono 2 ambulanze". Cena per trovare fondi

Il paese, e non solo, ha già iniziato a dare una mano ma la strada è ancora lunga e servirà una grande collaborazione per centrare l’obiettivo. Come è noto, La Nazione ne scrisse a marzo, la Misericordia di Sinalunga ha lanciato la raccolta fondi "Una marcia in più per la vita" per raccogliere donazioni con lo scopo di acquistare due ambulanze. I mezzi devono essere sostituiti e la Misericordia non può avere la possibilità economica di farcela da sola. A rischio non c’è solo il servizio di emergenza, con il soccorso in ambulanza garantito tutti i giorni dell’anno, ma anche i trasporti sanitari di cui c’è sempre più bisogno. Sabato 27 aprile ci sarà così un’apericena in Piazza Garibaldi con lo scopo proprio di acquistare ambulanze nuove in un evento che sarà allietato dalla musica. In tanti hanno offerto sostegno, dalle aziende fino alle associazioni, perché la sfida per essere vinta ha veramente bisogno del contributo di tutti. "L’obiettivo è ancora lontano ma siamo sulla buona strada", dice Stefania Magnani, Governatrice della Misericordia di Sinalunga. Le ambulanze sono vitali per tenere in vita questa solida realtà che rappresenta uno storico punto di riferimento. L’appuntamento è alle ore 19 e chissà che l’evento, dove si spera che la partecipazione sia ampia, non diventi anche un’occasione per far avvicinare alla Misericordia persone che potranno diventare i volontari di domani.

Luca Stefanucci