Servizio civile universale 11 posti nei progetti delle Acli a Siena

Le Acli hanno pubblicato il nuovo bando ordinario di Servizio Civile Universale per i volontari che saranno avviati tra maggio e giugno 2025. I giovani hanno tempo fino al 18 febbraio per presentare la domanda di partecipazione ad uno dei tanti progetti Acli che sono stati finanziati su tutto il territorio nazionale. l Servizio Civile è un’esperienza di impegno sociale rivolta ai giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti e sui quali le istituzioni pubbliche e enti di accoglienza hanno deciso di investire, finanziando l’avvio degli operatori volontari nei progetti. Le Acli accolgono in media 500 volontari ogni anno ai quali vengono erogate 114 ore di formazione e con i quali si realizzano le attività di progetto: gli interventi educativi sul territorio; i servizi informativi sui diritti dei cittadini; l’animazione e l’assistenza a persone con fragilità, ed il sostegno degli italiani all’estero. Acli di Siena ha 11 posti.