Peppinello. Note su un amore impossibile

Un fattaccio di sangue scuote Siena, alla vigilia della Carriera del 16 agosto 1964. Mentre sull’anello di tufo battono gli zoccoli e le Contrade si ingegnano in strategie più o meno lecite, l’agente Francesco Ingravallo è chiamato a indagare. A scoprire la verità tra le ombre e i sussurri di una città rapita dalle sue tradizioni sacre. La Chiocciola vince, scossa, con il cavallo Danubio e il fantino Peppinello, al secolo Giuseppe Vivenzio. Lui, Peppinello, e un amore impossibile (visti i tempi), sono i protagonisti della nuova pubblicazione di Massimo Biliorsi, penna avvezza al poliziesco, al mistero, allo shakeraggio tra ciò che è stato, ciò che è e ciò che sembra. La realtà e la finzione si rincorrono pagina dopo pagina, personaggi di fantasia, che muovono la trama del giallo, si svelano accanto a quelli reali del tempo. Il volume è la prima avventura sulle lastre dell’agente Ingravallo che i lettori della casa editrice Il Leccio, già conoscono – nelle vesti di commissario capo – grazie alle graphic novel, illustrate da Riccardo Manganelli, ‘La giarrettiera’ e ‘Il trionfo della morte’, sempre a firma Biliorsi, ambientati anni dopo in una Siena comunque macchiata di rosso. ‘Peppinello e l’amore impossibile’ è la prima pubblicazione della collana ‘Orange’ de Il Leccio, dove, per ‘Orange’, si intende sì, il colore della copertina, ma anche il tempo che si impiega a scovare l’assassino: un’ora(nge), appunto, sessanta minuti di lettura volutamente agile, adatta a questi tempi, che non impegna ma che deve divertire, coinvolgere con una certa originalità.

Una sceneggiatura, più che un romanzo vero e proprio:al lettore sembra di essere al cinema, vivere i personaggi e la trama come se scorresse davanti ai suoi suoi occhi. Il volume sarà presentato oggi alle 18, al Cafè 19zero3, in piazza del Mercato, da Maurizio Bianchini; proprio per questa sua natura offre anche in qr code le musiche da ascoltare scena per scena. Il libro è una chicca per i collezionisti: sono solo duecento le copie numerate, perché Peppinello e quell’amore impossibile possano diventare una rarità. Orange sarà questo anche nelle successive pubblicazioni: non solo romanzi brevi ma opere che si distinguono per originalità.

