"Serve la convocazione dell’osservatorio nazionale aziendale"

"Alla luce di quanto emerso sul sito di Rosia si evidenzia la necessità di affrontare con concretezza e nel merito delle questioni, un progetto di riorganizzazione delle attività anche tenendo conto dell’importante mole di investimenti e dei processi di innovazione che stanno interessando non solo Gsk ma anche molte delle aziende del settore farmaceutico, con investimenti in digitalizzazione e nell’intelligenza artificiale". Segreterie Territoriali di Verona e Siena della Femca Cisl e le Rsu di Gsk dei rispettivi siti produttivi e commerciali. Il tutto, secondo le strutture Territoriali della Femca Cisl di Verona e Siena, deve passare attraverso la convocazione dell’osservatorio nazionale aziendale, "e con la costituzione di un coordinamento di gruppo, che veda coinvolte anche le federazioni nazionali di categoria e che ci consentano di definire un nuovo patto per relazioni sindacali innovative e partecipative dove far contare di più i lavoratori, disponendo di informazioni preventive e per governare gli investimenti creando ricadute positive nei siti in questione".