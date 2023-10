"Serate di Street Food, Visite Guidate e Feste di Halloween: Le Iniziative delle Contrade di Siena"

· BRUCO

– La Nobil Contrada del Bruco in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Siena organizza oggi e domani in Piazza San Francesco due serate di Street Food, evento aperto a tutta la cittadinanza. Saranno presenti vari stand. Le serate, che avranno inizio alle 19 e si concluderanno alle 1, saranno animate da due band: domani Rubbish e sabato 28 Bcube.

· CHIOCCIOLA

– Domenica 29 ottobre il Complesso Museale sarà aperto, ad ingresso libero, dalle 10 alle 13.

I visitatori potranno usufruire di una visita guidata in italiano di 45 minuti (con inizio alle 10,10, 11,10 e 12,10). Sono previste visite guidate in lingua inglese (con inizio 10,30 e 11,30). È gradita la prenotazione tramite whatsapp al 3382130462 o e-mail a [email protected].

· DRAGO

– Le Commissioni elettorali di contrada e di società annunciano le consultazioni aperte a tutto il popolo di Camporegio. Commissione elettorale di contrada: Consultazioni tutti i lunedì e tutti i giovedì dalle 21,30.

Commissione elettorale di società: ricevimento tutti i lunedì dalle 21,15 in poi e tutti i mercoledì dalle 19 alle 20 e dalle 22 in poi. Invitano i contradaioli e i soci a prenotarsi sulla app di società: app.societadicamporegio.it

· GIRAFFA

– Domani pizze tonde in società (prenotarsi tramite app o mail ([email protected]).

– Martedì 31 ottobre dalle 18 dolcetto e scherzetto e a seguire apericena da brividi. Per info e prenotazioni contattare Lucia (3474446328).

· LEOCORNO

– Martedì 31 ottobre Festa di Halloween. Dopo la cena, la serata continuerà con la musica nel salone. E’ possibile prenotarsi specificando nome e cognome e le eventuali allergie e intolleranze mediante l’apposita app entro domenica 28 ottobre. Per soci e famiglie.

· LUPA

– Oggi alle 21 in prima e alle 21,30 in seconda convocazione è indetta l’ assemblea generale di contrada con il seguente ordine del giorno: Comunicazioni Priore, Proposta e votazione acquisizione immobiliare, Varie ed eventuali.

· NICCHIO

– Martedì 31 ottobre Halloween.

Cena e Discoteca , serata aperta ai soli Nicchiaioli. Tessere in vendita dagli economi oggi dalle 21,30 alle 23,30.

· ONDA

– Martedì 31 ottobre appuntamento con Halloween dei Piccoli Delfini. Alle 19,30 ritrovo nel rione per il tradizionale ‘dolcetto o scherzetto’, alle 20,30 pizza in società e a seguire musica con il Dj set degli Addetti. Per info e prenotazioni: Ondapp, oppure contattare Chiara Fineschi o Beatrice Castagnini.

· PANTERA

– Domani serata anni ‘90. Cena e discoteca Over 25 dalle 20 in poi. Gaus dj. Prenotazioni esclusivamente su PanterApp. Ricordiamo che l’evento su PanterApp scade 48 ore prima, e non sarà più possibile segnarsi. Non saranno accettate prenotazioni per mail.

– Martedì 31 cena di Halloween in Assaggeria. Menù: Tortelli di zucca, Spezzatino indiavolato con patate e peperoni, Occhi di bue e Ossi di morto. In cucina Gigi e Lippino. Prenotazioni esclusivamente su PanterApp, ricordiamo che la prenotazione chiude 24 ore prima dell’evento.

· TORRE

– Oggi alle 7,40 Donazione di gruppo al Centro Emotrasfusionale. Per appuntamento contattare Stefano Mancini 335456835.