Sequestro di cavalli. Horse Angels si attiva

Dopo il sequestro di cavalli a Poggibonsi, nell’operazione dell’altro ieri a cura dei Carabinieri forestali, ecco la possibilità di seguire le pratiche per l’affidamento degli animali: ventidue pony di varie stazze, e due cavalli, un castrone e una femmina. A occuparsi del quadro nel suo insieme è l’associazione no profit Horse Angels con sede a Cesenatico, in Emilia Romagna, fondata nel 2009. Sulla home page del sito ufficiale dell’associazione, www.horse-angels.it, si legge appunto di pony e cavalli sequestrati che cercano casa e si fa riferimento nella circostanza proprio alla vicenda avvenuta in una struttura nel territorio di Poggibonsi. Negli spazi online dell’associazione di volontariato, si trova anche il necessario modulo da compilare per la manifestazione di interesse da parte dei candidati ad aderire alla campagna di affidamento, lanciata nei momenti successivi all’intervento dei militari a Poggibonsi e al relativo sequestro degli animali. Horse Angels è una associazione di volontariato che si occupa fra l’altro di "patrocinare la tutela normativa e giuridica di cavalli, umani e ambiente nelle loro reciproche interazioni con un’ottica di ‘Una sola salute’, sia a livello di proposte di regolamentazione, sia a livello di giustizia in ogni ordine e grado", come si spiega dalle pagine web.

E’ scritto inoltre che tra i compiti portati avanti da Horse Angels, ci sono "informare e sensibilizzare il pubblico su tematiche animali e ambientali, organizzare campagne per chiedere cambiamenti normativi e culturali". E anche, appunto, "ricollocare equini, da sequestro". Il numero telefonico da contattare per le iniziative dell’associazione Horse Angels è 0547 403662. Email: [email protected].