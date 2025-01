Senza fiato sulle strade senesi. Filotto di grandi appuntamenti

Sarà un anno di grande ciclismo per Siena. Primo appuntamento a marzo: una sfida per alzare le braccia al cielo sotto la bellezza austera della Torre del Mangia, lasciando indietro gli altri, un secondo, due secondi, magari un minuto o due (chiedere a Pogacar). Una sfida contro il freddo, il vento o la pioggia, quando il clima fa le bizze, contro il caldo e la polvere quando marzo decide di strizzare l’occhio alla primavera. Il conto alla rovescia è così iniziato: Siena si prepara ad accogliere la Strade Bianche 2025 (Women Elite e Uomini) in programma il prossimo 8 marzo. La città del Palio tornerà a essere l’ombelico del mondo, per le stelle dei pedali e per tutti gli appassionati delle due ruote.

Una manifestazione che, senza troppo nascondersi, ha l’ambizione di a diventare la sesta classica monumento, per l’unicità del suo percorso, per le difficoltà tecniche che presenta e perché piace agli addetti ai lavori. E proprio per i non agonisti, per chi sogna, almeno per qualche ora, di vestire i pani del campione, il 9 marzo andrà in scena, sugli stessi sterrati, la Gran Fondo: un appuntamento di richiamo che riempirà le lastre di appassionati pronti a ‘correre nella leggenda’: in 7000 hanno preso parte all’edizione del 2025, per quella del 2025 i numeri si preannunciano lo stesso esorbitanti. La partenza, come sempre, sarà in Fortezza, l’arrivo in Piazza del Campo, con la possibilità di scegliere un percorso lungo o uno più breve.

Appena smaltita l’euforia per la Strade Bianche, Siena tornerà ad abbracciare, a maggio, gli eroi dei pedali, con il Giro d’Italia. A ottobre, poi, tornerà il grande, attesissimo, appuntamento con l’Eroica: ci sono voluti appena 26 minuti, lo scorso 18 dicembre, perché le prime 1000 iscrizioni (con una quota diversa rispetto alle successive) venissero polverizzate. Gli organizzatori hanno chiuso, al momento, le richieste a 4000. La lista si riaprirà ad aprile.

Anche per gli eroici, pronti a indossare la maglia di lana e pedalare a spasso nella storia con una bici d’epoca, il conto alla rovescia è iniziato: l’appuntamento è per sabato 4 ottobre. Anche se, come dice Giancarlo Brocci, colui che la manifestazione l’ha ideata, realizzata e fatta crescere: "Eroici lo si è tutto l’anno…".

