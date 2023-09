Sentieri del Chianti. Intesa sul turismo ’slow’

"Direttissimo" in partenza dal centro di Castellina in Chianti per Radda, via crinale tra Pesa e Arbia e Poggio alla Croce… rigorosamente a piedi o al massimo in mountain-bike: nel cuore del Chianti Classico sta crescendo il turismo ‘slow’, di chi si sposta a piedi. E allora dopo due anni finalmente si è arrivati al protocollo d’intesa tra i due Comuni per la tutela e valorizzazione degli itinerari escursionistici tra i due territori. E’ una zona le cui alture sono sui 600 metri, vicino Radda anche sui 700 e 800 metri, distribuite fra le valli di alta Pesa, Arbia, Arno Superiore e Staggia. Alcuni percorsi sono gestiti dal Cai con cui lo scorso gennaio la giunta Bonechi ha stretto un accordo. E già si parlava di integrare la rete con quella della limitrofa Radda, di modo da offrire un servizio efficace a coloro che ‘trattano’ i Monti del Chianti come altre zone montuose percorrendole a piedi o in Mtb. Da dati della Regione, il 27% dei turisti nel Chianti cerca corsi di cucina, tour a piedi o in bici e visite guidate.

Andrea Ciappi