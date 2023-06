Sentier Elsa e Le Vene Aumentano i controlli

Non c’è più scampo per i ladri sul Sentier Elsa e a Le Vene, infatti, sono in arrivo delle forze dell’ordine in borghese per il controllo del territorio. Lo ha annunciato il sindaco Alessandro Donati. "Carabinieri, carabinieri forestali e polizia municipale in coordinamento tra di loro andranno ad effettuare delle attività repressive – afferma il primo cittadino – saranno presenti anche in borghese". Potranno sembrare dei bagnanti de Le Vene o dei semplici escursionisti, ma niente affatto, si tratta di donne e uomini delle forze dell’ordine pronti ad intervenire. "Lo scorso anno – continua Donati – si sono verificati alcuni episodi che hanno generato un po’ di allarme. Si tratta di furti, che si presentano quando l’afflusso di persone è maggiore. Quest’anno ci sarà, così, un particolare controllo, fatto da agenti in borghese. Raccomando, comunque, a tutti i visitatori di non portare oggetti di valore e non lasciare niente incustodito". Si cercherà, questo per quanto riguarda il Sentier Elsa, anche di far evitare dei cattivi comportamenti che riguardano l’attività di balneazione. "Proseguirà anche l’attività di controllo e di monitoraggio delle visite dei turisti, sarà coordinato dalla Pro loco, con l’accordo del Comune – continua Donati – saranno presenti anche molti addetti che si occuperanno della piccola manutenzione e pulizia. Abbiamo, inoltre richiesto delle pulizie ‘extra’ dalla Sei. Vorremmo intraprendere anche alcuni percorsi con delle associazioni per il controllo e la rilevazione di eventuali anomalie. L’attività repressiva, però, naturalmente non sarà fatta dalle associazioni né dalle guide turistiche". Ulteriore novità riguarderà i parcheggi. È stato, infatti, asfaltato il parcheggio nei pressi del centro sportivo e sarà a pagamento.

L.A.