’Semi di Lampedusa’. Iniziativa benefica nel quartiere San Miniato

Oggi alle 19 nei locali della parrocchia di San Miniato KiriKuci Sartoria Migrante in collaborazione con l’Istituto Monna Agnese di Siena darà vita a un evento di beneficenza che porta il nome di un progetto che la scuola realizza da alcuni anni, ’Semi di Lampedusa’. Sarà una serata di gioia multietnica all’insegna della sensibilizzazione sul tema delle migrazioni che ci porta a mettere in dubbio il nostro sistema dell’accoglienza. Alunne e alunni proporranno una sfilata con abiti realizzati dalle persone migranti dal titolo’Ripartiamo dai pezzi’ proprio a simboleggiare il percorso compiuto per ricostruire le loro vite nonostante i drammi del loro passato e del loro presente. Negli stessi locali sarà presente l’installazione ’Il Viaggio’ a cura di Isanna Generali e alle 21 lo spettacolo ‘La Porta della Vita’, tragedia in prosa sull’odissea che da anni si consuma, tra l’Africa e il Sud del Mediterraneo.