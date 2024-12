Selezioni regionali di Miss Mondo, sabato alle 20,30 al Dolce Vita

Monteriggioni ospiterà sabato prossimo dalle 20,30 le selezioni regionali di Miss Mondo. La manifestazione permette alle ragazze dai 15 ai 27 anni – almeno una decina in gara il 7 dicembre – di affacciarsi al mondo della moda e dello spettacolo. La prima classificata, sulla base del verdetto della giuria popolare composta dagli sponsor, sarà finalista regionale per tentare poi di accedere alla fase Nazionale per la conquista della prestigiosa fascia. L’agente e patron in Toscana per Miss Mondo è Susanna Taviani. Appuntamento a Monteriggioni sulla Strada provinciale Colligiana presso il Dolce Vita di Pietro e Alessandro (nella foto), i due giovani titolari che, inseguendo l’amore per la musica, il buon cibo e buon bere, hanno iniziato la loro avventura con il desiderio di trasformare in una professione la propria passione, grazie a prodotti di qualità e innovativi. Con la speranza di crescere per dare modo ad altri giovani di lavorare all’interno del progetto.

Paolo Bartalini