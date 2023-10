Sei Toscana dona buoni spesa

Un aiuto per combattere la fame in un territorio, come quello della Valdichiana, benestante ma dove comunque sono presenti situazioni di criticità. Sei Toscana ha donato buoni spesa alla Caritas diocesana di Montepulciano-Chiusi-Pienza, da utilizzare a favore delle persone fragili nei 15 comuni della diocesi. I buoni andranno a sostenere le oltre 700 famiglie, sia italiane che extracomunitarie, in accoglienza nelle strutture e abitazioni sul territorio coordinate dalla Caritas.