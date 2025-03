Sei appartamenti Asp in affitto ai tirocinanti. Da Stalloreggi a via di Città

Sale a sei il numero di appartamenti che, sulla base di un accordo fra policlinico e Asp Città di Siena peraltro recentemente rivisto, potranno accogliere stranieri in formazione alle Scotte. Si tratta di una convenzione per la locazione di natura transitoria di unità immobiliari in favore appunto di tirocinanti dell’ospedale. Negli ultimi giorni è stato sottoscritto un addendum, perché l’Azienda sanitaria chiedeva anche un altro appartamento, posto in via Stalloreggi, da affittare agli stranieri. Si tratta di un immobile di 79 metri quadrati che va ad aggiungersi ad uno di 97 mq in via Campansi, ad un terzo di 84 mq in via San Quirico, un ulteriore in via di Città di 110 metri quadri ed un altro ancora in via Campansi di 190 mq. L’Asp si è impegnata a recepire le singole richieste di locazione che arriveranno dalle Scotte per i tirocinanti, facendosi carico degli eventuali adempimenti tenendo sempre aggiornato un calendario dove vengono indicati i periodi in cui gli appartamenti sono liberi. La nuova intesa parte dal momento della sottoscrizione e dura fino al 6 novembre 2026.