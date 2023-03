Segnali di pace Da Teheran a Kabul le donne hanno alzato la voce

Un messaggio di pace, quello che Siena vuole lanciare per questo 8 Marzo. Tanti appuntamenti per farlo, un calendario organizzato dalla Provincia per celebrare la Giornata internazionale dei diritti della donna, in un mondo ancora sconvolto dalla guerra in Ucraina. "Da Teheran all’Afghanistan – sottolinea il presidente della Provincia, David Bussagli – tante sono state le proteste in cui le donne hanno fatto sentire il loro grido di libertà e di lotta per il riconoscimento dei propri diritti contro regimi repressivi. Contestazioni riprese dalla cittadinanza e dalle istituzioni delle maggiori città europee dove migliaia di persone hanno testimoniato vicinanza. Ma anche da noi la lotta per la parità di genere non è finita".

La rassegna proseguirà fino al 15 aprile. "Un percorso fatto di incontri, presentazioni di libri, momenti di confronto e approfondimenti, arte, teatro e cultura – sottolineano la consigliera provinciale Giulia Periccioli e la consigliera di Parità Lucia Secchi Tarugi – coordinato su tutto il territorio provinciale con l’obiettivo di porre al centro la donna come motore del cambiamento". Oggi alle 11 a Bagno Vignoni l’inaugurazione dell’installazione ‘la Violenza non è Amore’ a cura dell’autrice Anna Izzo. Alle 16 al Cinema Garibaldi di Poggibonsi il film ‘Tra due mondi’ di Emmanuel Carrére. Per tutto il giorno, musei gratuiti per le donne e alle 17 dell’Aula conferenze dell’Università di Siena un documentario di Silvia Folchi e Antonio Bartoli. Alle 18 nella Sala Storica della Biblioteca Comunale degli Intronati ‘Dialoghi su... chi ha già cambiato’. Alle 18 al centro culturale La Tinaia di Sovicille ‘Iran: il coraggio delle donne’, conversazioni con Manna Parsì. Alla stessa ora al Museo Antica Grancia di Serre di Rapolano la presentazione libro ‘Madri e fratelli’ di Francesco Ricci. Alle 18.30 al ristorante La Taverna di Casciano presentazione del libro ‘Io con i mostri non ci parlo’ con l’autrice Carla Bardelli e Antonia Banfi.