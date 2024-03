Se Pegaso diventa irraggiungibile. Strada impossibile per le ambulanze

"Impraticabile la strada che viene percorsa dalle ambulanze per arrivare alla pista di atterraggio di Pegaso, a Fontana". Abitanti della zona lamentano il serio problema rivolgendosi al nostro giornale: "Non siamo solo in presenza di una delle solite ‘questioni di buche’, che comunque hanno la loro importanza dai profili del decoro e della sicurezza di una frazione. In questo caso - osservano - il contesto è ancora più grave. Ci stiamo occupando infatti del tragitto che deve compiere un’ambulanza per raggiungere la superficie nella quale atterra l’elisoccorso in caso di interventi di elevata emergenza. In modo da effettuare trasferimenti in ospedale di pazienti bisognosi di cure indifferibili. Non è semplicemente la protesta degli abitanti di un quartiere, ma una situazione che interessa da vicino tutta la comunità, perché chiunque può trovarsi nella necessità di ricorrere a quel tipo di operazione di soccorso". Serve più che mai una manutenzione, rilevano dalla località. Portando sotto i riflettori il tratto che unisce l’abitato di Fontana – territorio comunale di Poggibonsi e a breve distanza dal centro di Staggia Senese – con l’area di atterraggio di Pegaso inaugurata quasi due anni e mezzo fa, nel novembre 2021. Sono alcuni degli stessi residenti di Fontana, un borgo a cui si accede girando a sinistra al termine della salita che parte da Staggia, a illustrare quelli che a loro parere sono i contorni del quadro attuale per l’itinerario da compiere. Cominciando da prima dell’entrata in funzione della superficie di atterraggio: "Transitare in quel punto è complicato da tempo – spiegano – per via delle condizioni nelle quali si trova la strada. Dissestata e tra l’altro resa adesso ancor meno accessibile dagli effetti delle piogge di questi giorni. In passato abbiamo provveduto anche noi privati a farla sistemare, per limitare i rischi dovuti a certi ostacoli lungo il percorso. Ma fin qui, se vogliamo, niente di strano da segnalare". Però la descrizione va avanti e le persone che vivono a Fontana non esitano a premere il medesimo tasto, chiedendo un intervento in grado di risolvere una volta per tutte il problema: "Il fatto grave è un altro: da quando nella zona ha sede la superficie dell’elisoccorso, non è stata effettuata alcuna manutenzione della strada vicinale a uso pubblico. Provvedere è fondamentale - concludono - per le esigenze di tutti".

Paolo Bartalini