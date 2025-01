"Se la giustizia è donna: avvocatura e società fra passato e futuro"

In un quadro che accoglie pennellate di diritto, storia e costume, l’emancipazione femminile dell’avvocatura è il filo rosso del volume "Se la Giustizia è donna" di Elvira Frojo, giornalista e scrittrice al suo quinto libro, già avvocato e dirigente della pubblica amministrazione, scritto per il Consiglio nazionale forense. Un appassionante viaggio, a venti anni dalla costituzione della prima "Commissione pari opportunità" istituita dall’organismo apicale dell’avvocatura, che è anche un inno per una nuova umanità. La storia dell’avvocatura femminile svela quanto il contributo delle donne del diritto abbia determinato cambiamenti non solo nella professione forense ma anche nella società civile. Una riflessione sul passato guardando al presente per immaginare prospettive diverse in un cammino ancora incerto per le donne. Come si legge nella presentazione al volume del giurista Guido Alpa, il "libro raccoglie fatti, documenti, testimonianze ed aiuta a capire le ragioni dei ritardi (politici e culturali) che hanno segnato questo percorso, le difficili conquiste e i traguardi ancora da raggiungere. Con passione indica la via, che non riguarda solo le donne, riguarda tutti noi che vogliamo difendere i diritti e la dignità delle persone". Le avvocate "sono protagoniste di una giustizia sostanziale, sempre umana, che nasce dal cuore offrendo fiducia per nuovi orizzonti e per i diritti di tutti", evidenzia il presidente del Cnf Francesco Greco nella prefazione.

Il libro è stato al centro dell’iniziativa che si è svolta all’Università di Siena, di concerto con l’Ordine degli avvocati di Siena, il Cnf, il Cpo Toscana. Introdotto dall’avvocato Rossella De Franco, presidente del Comitato Pari Opportunità del consiglio dell’Ordine, ha visto l’intervento di Maria Masi, past president del Cnf, di Lucia Secchi Tarugi, consigliera Cnf Coordinatrice Commissione Pari Opportunità, dell’avvocato Antonella Anselmo del foro di Roma e della professoressa Tania Groppi, ordinaria di Istituzioni di diritto pubblico nell’Università di Siena. Presente l’autrice del libro.