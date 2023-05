Scuole mediche e secondo Tolc-Med Tempo di iscrizioni

L’Università di Siena ricorda che è aperto il bando per le Scuole di specializzazione di area sanitaria, con scadenza il 1° giugno. Per partecipare occorre l’iscrizione online sul sito web Universitaly. La prova di ammissione si terrà il 14 luglio e possono partecipare coloro che si laureano in Medicina e Chirurgia entro il 13 luglio 2023. Stanno per riaprirsi anche le iscrizioni per partecipare al secondo Tolc-Med, il test di ammissione al corso di laurea in Medicina e chirurgia. Per sostenere il test, che si terrà fra 15 e 25 luglio, occorre effettuare la registrazione sul portale CISIA dal 15 giugno al 5 luglio. Per il prossimo anno accademico, l’ammissione al corso di laurea Medicina e chirurgia, avviene a seguito del superamento della prova d’esame denominata ’TOLC’, ripetibile più volte: possono partecipare coloro che sono iscritti all’ultimo o penultimo anno delle scuole superiori.