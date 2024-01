Scuole, la mappa dei traslochi: "A Pasqua ’Simone Martini’ a casa"

Dopo le vacanze di Natale le scuole ’Mara Meoni’ e ’Santa Marta’, poi toccherà agli asili nido ’Ape giramondo’ e ’Albero dei sogni’ "tra fine febbraio e inizio marzo", quindi al rientro della ’Simone Martini’ nella sede di Ravacciano "entro le vacanze di Pasqua". L’assessore all’istruzione Lorenzo Lorè, all’inaugurazione ufficiale della scuola dell’infanzia Santa Marta dopo i lavori di ristrutturazione, traccia il percorso delle altre realtà interessate a breve dal trasloco.

I due asili fuori porta Camollia si sposteranno, fra circa un mese e mezzo, nei prefabbricati per cui sono state preparate le fondamenta nel parco Norma Cossetto, in piazza d’Armi. "I lavori dureranno circa un anno", spiega Lorè. Tra fine marzo e inizio aprile dovrebbe invece concretizzarsi il trasferimento della ’Simone Martini’, che lascerà la sede della ’Pascoli’ per tornare in via Duccio di Buoninsegna, nell’immobile completamente ristrutturato. "Stiamo monitorando la situazione – spiega Lorè – contiamo di completare il trasloco entro le vacanze pasquali".

Ieri il taglio del nastro ufficiale alla scuola ’Santa Marta’, già operativa a Scacciapensieri dall’8 gennaio, dopo lo spostamento all’emiciclo di San Miniato durante i lavori.

"Un ambiente completamente ristrutturato – ha detto Lorè – che riconsegna al personale e ai bambini una scuola praticamente nuova, che ha mezzo secolo di vita ma che ora ha ottenuto anche una significativa riqualificazione energetica.

La piccola cerimonia nel ’teatro’ interno, lo spazio comune contornato di gradoni, dove hanno trovato posto anche i bambini e alcuni familiari. Insieme a Lorè, il dirigente Francesco Ghelardi e i responsabili del settore. "Oggi riconsegniamo al personale, ai bambini e alle loro famiglie una struttura moderna e funzionale – ha detto Lorè – reso possibile grazie a due linee di finanziamento Pnrr, per l’efficientamento energetico e la riqualificazione antisismica, le tinteggiature, la sostituzione di alcuni servizi igienici e di alcune porte, gli impianti. Un grazie all’ufficio tecnico e a tutti coloro che hanno lavorato per arrivare questo risultato".