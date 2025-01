Scuole, iscrizioni agli asili dal 21 gennaio. Zonizzazione del trasporto scolastico

La Giunta ha approvato la zonizzazione per l’erogazione del trasporto scolastico alle scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado per l’anno scolastico 2025/2026. Nella delibera la Giunta stabilisce che "le domande per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia dovranno essere presentate dalle 8 di martedì 21 gennaio alle 20 di lunedì 10 febbraio", come da circolare del Ministero dell’Istruzione che ha rideterminato le date per le iscrizioni.

La Giunta prende anche atto che la Regione ha approvato il Piano Regionale dell’offerta formativa e del dimensionamento della rete per l’anno scolastico 2025/2026 e ha deliberato, altresì, di procedere in via cautelativa alla sospensione degli accorpamenti/fusioni, mantenendo invariato il numero di Istituzioni scolastiche autonome presenti, fino alla risoluzione del contenzioso.

La zonizzazione è pubblicata sull’Albo pretorio del Comune di Siena, mentre sul sito del Comune di Siena è stata resa operativa la possibilità di ricercare la scuola di appartenenza online da parte delle famiglie. Inoltre la direzione Servizi alla persona ed istruzione definisce le modalità per le nuove iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali.