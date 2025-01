Scuole d’infanzia. Da oggi via alle domande di ammissione

E’ pubblicato sul sito del Comune di Siena il bando di ammissione alle Scuole d’infanzia comunali. A partire da oggi e fino a lunedì 10 febbraio sarà possibile presentare le domande di ammissione alle Scuole d’infanzia comunali per l’anno educativo 2025/2026. Le domande possono essere presentate tramite il portale del Comune e il sito Obiettivo Famiglia, per i bambini nati negli anni 2020, 2021, 2022, per una sola scuola, secondo la zona di appartenenza. A disponibilità di posti saranno valutate le domande dei nati a gennaio 2023 e di coloro che sono residenti nelle zone di appartenenza di altre scuole.