Scuole d’infanzia. Al via gli Open days a fine gennaio

Il Comune di Siena annuncia per la fine di gennaio gli Open days 2024 delle scuole dell’infanzia comunali, per i bambini dai tre ai sei anni: insegnanti e operatori accoglieranno le famiglie degli alunni che frequenteranno le scuole, guidandole attraverso gli spazi educativi. Il calendario prevede l’apertura della scuola Raggio di sole in via Lodovico Consorti 2 per lunedì 22 gennaio. Martedì 23 gennaio sarà la volta dell’Asilo Monumento in via Rinaldo Franci 28. Mercoledì 24 gennaio sarà aperta la struttura Anna Maria Enriquez Agnoletti in via Quinto Settano 31, quindi giovedì 25 gennaio la scuola Baldovina Vestri in piazzetta Don Armando Peruccatti 2. Lunedì 29 gennaio toccherà alla Mara Meoni in strada di Ginestreto, infine martedì 30 gennaio alla Santa Marta in via Nazareno Orlandi.

I cittadini interessati potranno visitare le scuole dalle 17.15 alle 19, senza prenotazione.