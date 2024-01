Scuole dell’infanzia. Il calendario degli ’Open Days’

Con il nuovo anno il Comune di Siena si affaccia alla programmazione in vista dell’anno scolastico 2024/2025. Sono infatti in programma per la fine del mese di gennaio gli ’Open days 2024’ delle scuole dell’infanzia comunali. Il calendario prevede l’apertura della scuola ’Raggio di sole’ lunedì 22 gennaio. Martedì 23 sarà la volta dell’Asilo ’Monumento’, mercoledì 24 apre ’Anna Maria Enriquez Agnoletti’, giovedì 25 tocca alla ’Baldovina Vestri’. Lunedì 29 alla ’Mara Meoni’ e martedì 30 alla “Santa Marta” in via Nazareno Orlandi, 1.