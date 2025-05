Newton Trasformatori . La qualità e l’orgoglio

Newton Trasformatori Valdelsa tra le 100 imprese più competitive del Centro Italia e delle Isole. Tra le 100 imprese più competitive del Centro Italia e delle Isole figura anche Newton Trasformatori Valdelsa, premiata per le sue eccellenti performance gestionali e per l’affidabilità finanziaria dimostrata nell’ultimo anno fiscale. Un riconoscimento importante che sottolinea la solidità dell’azienda e la capacità di affrontare con successo un contesto economico sempre più complesso. La selezione è avvenuta nell’ambito del 64° evento del Premio Industria Felix - L’Italia che compete, tenutosi a Roma presso l’Aula Magna Mario Arcelli dell’Università Luiss Guido Carli. L’iniziativa è stata organizzata da Industria Felix Magazine, periodico di economia diretto da Michele Montemurro, in supplemento con Il Sole 24 Ore e in collaborazione con Cerved.

L’indagine ha analizzato circa 70mila bilanci di società di capitali con fatturati superiori al milione di euro, con sede legale nelle sette regioni del Centro Italia e delle Isole. Un’analisi rigorosa che ha premiato le imprese più virtuose in termini di gestione, affidabilità finanziaria e tenuta occupazionale: Newton Trasformatori Valdelsa si è distinta anche per non aver registrato un calo nel numero degli addetti rispetto all’anno precedente. A condurre l’evento, il giornalista e direttore del Day Time Rai Angelo Mellone e la giornalista del Tg1 Maria Soave. Il riconoscimento conferma il valore della Newton, realtà imprenditoriale solida e dinamica, capace di coniugare crescita e responsabilità sociale in un contesto altamente competitivo.

Lodovico Andreucci