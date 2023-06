Scuolabus rubato a Poggibonsi Denunciate due giovani donne Posteggiato a Siena sotto casa

di Marco Brogi

SIENA

Thelma e Louise ne hanno combinata un’altra. Potrebbero essere state loro a rubare lo scuolabus della Tiemme sparito dai piazzale dei magazzini comunali di Poggibonsi, all’immediata periferia della città, la mattina dell’8 giugno. Il mezzo era stato ritrovato poche ore dopo a Siena, guarda caso proprio nei pressi dell’abitazione delle due ragazze. Una coincidenza piuttosto strana e che non era sfuggita ai carabinieri della compagnia di Poggibonsi che, raccolti altri elementi, hanno denunciato le due giovani donne per furto aggravato in concorso tra di loro. La notte precedente al furto Thelma e Louise erano state beccate non lontane dal centro di Poggibonsi a bordo di una autovettura rubata a Siena poco prima e trovate in possesso di sostanze stupefacenti (pochi grammi di cocaina) per uso personale. Condotte in caserma per ulteriori accertamenti una delle due ragazze, a un certo punto, per protesta, aveva addirittura inscenato uno spogliarello, lasciando increduli i militari. Le due giovani erano state denunciate in stato di libertà, per ricettazione in concorso, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena, oltre a ricevere i verbali di contestazione delle sanzioni amministrative a loro carico. Stando a quanto ricostruito e poi riferito nella mattinata di ieri dai carabinieri della compagnia di Poggibonsi, Thelma e Louise, dopo aver passato la notte in caserma, visto che nel frattempo l’auto su cui viaggiavano era stata restituita al proprietario, per tornare a casa non avevano trovato di meglio che rubare lo scuolabus. I sospetti dei militari erano caduti subito sulle due donne. Sospetti rivelatisi fondati poco dopo, con il ritrovamento del pulmino nelle immediate vicinanze dell’abitazione delle due ragazze. A rivenire il mezzo era stata una pattuglia dei carabinieri di Siena, che su richiesta dei militari della compagnia poggibonsese aveva raggiunto l’abitazione delle due donne. Una volta informati del ritrovamento dello scuolabus la Tiemme e il sindaco di Poggibonsi, David Bussagli, avevano ringraziato pubblicamente i carabinieri. Gli accertamenti effettuati dai militari di Poggibonsi, anche grazie alle riprese delle tante telecamere dislocate sul territorio, in pochi giorni hanno consentito di ricostruire i movimenti delle due giovani, confermando la loro identità. Thelma e Louise, pertanto, sono state nuovamente denunciate. Due denunce consecutive nell’arco di appena due settimane. Se non è un record, poco ci manca.