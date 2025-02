Scuola specializzazione. Lezioni sui protagonisti della storia dell’arte

Sono ripartite il 28 gennaio e andranno avanti fino a maggio le lezioni della Scuola di specializzazione in Beni Storico Artistici dell’Università di Siena, terzo livello formativo dell’offerta didattica post-lauream del Dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali. Le attività nelle sedi di Palazzo San Galgano, Santa Chiara Lab, Fieravecchia e Santa Maria della Scala si svolgono con un ricco programma di incontri, visite e presentazioni, dedicate a protagonisti della storia dell’arte del Novecento in Italia e in Europa: Maria Ida Catalano dell’Università degli Studi della Tuscia ha parlato ieri di Cesare Brandi, Claudio Zambianchi della Sapienza di Roma interverrà su Roger Fry e Clive Bell il 26 marzo, Barbara Cinelli dell’Università di Roma Tre arriverà il 16 aprile per parlare di Paola Barocchi e Valerio Terraroli dell’Università di Verona chiuderà il 21 maggio con Rossana Bossaglia.