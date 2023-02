Scuola secondaria di primo grado Ippolito Nievo di Pienza

L’ amicizia è un valore importante nella vita di tutti, soprattutto di un adolescente. Oggi, rispetto a vent’anni fa, bisogna distinguere però tra due tipi di amicizia: reale e virtuale. Analizziamo quali sono i pro e i contro dell’una e dell’altra.

Reale sì

Uno dei vantaggi dell’amicizia reale è capire le reciproche emozioni attraverso lo sguardo, il sorriso e il linguaggio del corpo. Spesso tra amici dello stesso gruppo possono essere creati dei gesti capiti solo dai componenti di esso. Così è più facile esprimersi e far capire le proprie idee, intenzioni e pensieri. Con un amico puoi creare ricordi e condividere esperienze. Quando conosci una persona realmente ti puoi fidare di più rispetto ad una persona conosciuta online. Inoltre, il tempo, quando si è con un amico, passa più velocemente, perché si riesce con più facilità a tenere in piedi una conversazione.

Reale no

Nelle amicizie reali è più difficile relazionarsi soprattutto se si è timidi. E’ più complicato trovare una persona con i tuoi stessi interessi ed iniziare una conversazione. Quando si è in gruppo, spesso può capitare di essere esclusi o escludere senza volerlo. Uno dei problemi più frequenti è quello dei litigi. Si crea un effetto domino per cui se uno litiga con un amico, contemporaneamente il malinteso si riversa anche sugli altri che a loro volta si schierano dall’una o dall’altra parte, arrivando a rovinare anche rapporti di lunga data. Ma è proprio in queste situazioni che si capisce chi è amico vero.

Virtuale sì

Se sei timido per te sarà più facile fare amicizia attraverso il virtuale o i social perché non devi per forza mostrarti o far vedere le tue foto. È inoltre molto più semplice trovare persone con i tuoi stessi interessi, sono proprio i social a trovare eventuali amici per te grazie ad un algoritmo. Tiktok ti mostra solo video che ti rispecchiano. Un altro vantaggio è di poterti confrontare con ragazzi provenienti da posti lontani, con tradizioni e abitudini diverse dalle tue, che ti aiuteranno a crescere o sviluppare nuove opinioni.

Virtuale no

Uno dei problemi più evidenti è quello di non sapere mai chi si cela dietro lo schermo. Può essere un ragazzo della nostra età oppure un malintenzionato. Un altro svantaggio è di non poter dare o ricevere baci, abbracci o conforto. Una delle cose peggiori è di non poter condividere ricordi, esperienze o emozioni, come fare una vacanza insieme, andare ad un concerto o semplicemente uscire e divertirsi. Avere molti amici virtuali tende a farti isolare e rovinare le amicizie nella vita reale.