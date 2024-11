Scuola per l’infanzia, finiti i lavori. Gli alunni ritornano all’Acquacalda

"Ti piace il nuovo asilo?". "Sì", risponde la piccola Chiara, abbracciando mamma per la timidezza: ha tutto un altro aspetto, adesso, la scuola per l’infanzia dell’Acquacalda, che fa parte dell’istituto comprensivo ’Federigo Tozzi’, dopo gli interventi di adeguamento antisismico e di ammodernamento dei locali. I lavori, per un investimento che si aggira intorno ai 600mila euro, sono terminati entro i termini stabiliti e adesso i bambini, trasferiti temporaneamente all’emiciclo di San Miniato, possono divertirsi e imparare in un ambiente totalmente sicuro, accogliente, e anche più grande, con una nuova stanza polifunzionale, piena di libri colorati.

"Gli interventi – spiega l’assessore ai Servizi per l’infanzia, istruzione ed edilizia scolastica, Lorenzo Loré –, sono stati realizzati con fondi sia del Pnrr che comunali. I lavori rientrano nel percorso, tracciato da tempo, di riqualificazione di tante nostre strutture scolastiche in buono stato, ma che necessitano di essere rinfrescate. Ci sono interventi in corso alla scuola primaria Sclavo, all’istituto Mattioli e ai due asili nido l’Albero dei sogni e l’Ape Giramondo, i cui bambini adesso sono collocati nella struttura prefabbricata in piazza d’Armi". "E’ stato un lavoro di squadra – aggiunge Lorè –, grazie alla dirigenza, al personale scolastico e alle famiglie che insieme al personale comunale, all’ingegner Federica Turini, direttore dei lavori, alla Creo e alle altre ditte, si sono adoperati per arrivare a questo giorno. Nel ponte dei Santi le maestre si sono addirittura accollate il trasloco, insieme ai nostri dipendenti: un messaggio di grandi attaccamento e passione".

Tanta la soddisfazione anche del dirigente dell’istituto comprensivo Federigo Tozzi, Floriana Buonocore. "La struttura, adesso, è sicura e i genitori possono dormire sonni tranquilli – le sue parole –. La scuola, poi, è più funzionale e più bella, adibita con spazi speciali. L’ambiente è importante per l’apprendimento: qui abbiamo quattro sezioni con circa 23-24 alunni ciascuna, ma essendo grande può accoglierne anche altri". E infine: "Grazie al personale della scuola, ai collaboratori scolastici che hanno consentito ai bambini di non vivere alcun tipo di trauma nello spostamento. I piccoli sono sereni. Grazie all’amministrazione, all’assessore, all’ufficio tecnico, all’ingegner Paolo Ceccotti, alla geometra Paola Noli: la scadenza è stata rispettata. Grazie alle famiglie che da Pasqua dell’anno scorso, nonostante i disagi, sono state molto collaborative".

Angela Gorellini