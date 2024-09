Scuola Fracassini va ad Abbadia, arriva Silvia Possenti

Con un messaggio di saluto e ringraziamento per chi lascia e di benvenuto per chi assume il nuovo incarico pubblicato nella propria pagina social, il Comune ha dato notizia di un cambio della guardia che interessa la scuola secondaria di primo grado. "Purtroppo la fiduciaria del plesso, professoressa Beatrice Fracassini, è stata trasferita alla sede di Abbadia San Salvatore". E’ questo l’incipit del comunicato, che poi così prosegue: "La vogliamo ringraziare come amministrazione comunale e in modo personale da parte della vicesindaca Alice Rossi, per la collaborazione avuta in questi anni. Un’insegnante che ha preso a cuore la nostra scuola e ha coordinato con passione e professionalità il nostro plesso". Il comunicato conclude poi annunciando la nuova designata nell’incarico: "Diamo il benvenuto alla sua sostituta, professoressa Silvia Possenti, che ha già insegnato precedentemente nella nostra scuola, alla quale chiediamo lo stesso impegno e amore profuso dalla precedente collega".

Dan. Pal.