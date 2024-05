Scuola estiva per scegliere il corso di studi. Via alle iscrizioni, 80 posti in residenza

Sono aperte le iscrizioni alla Scuola estiva di orientamento dell’Università di Siena, in programma dal 28 al 31 agosto, con scadenza fissata per il 12 luglio. Le attività sono riservate a studenti che stanno frequentando o abbiano frequentato la classe IV o V di un istituto di istruzione superiore e che abbiano compiuto 18 anni alla data del 28 agosto 2024. Si tratta di una occasione per facilitare gli studenti delle scuole superiori nella scelta del percorso universitario. La Scuola estiva di orientamento permetterà ai ragazzi di approfondire l’offerta didattica, conoscere i servizi e le attività di ricerca; permetterà inoltre di confrontarsi direttamente con la comunità accademica. La Scuola estiva è totalmente gratuita e può essere frequentata in modalità residenziale, con 80 posti disponibili per chi viene da fuori, presso la residenza universitaria Mattioli. Per i residenti nel Comune di Siena sono disponibili posti con la formula senza residenza. La Scuola di orientamento sarà caratterizzata sia da attività di orientamento disciplinare, lezioni, visite ai laboratori, biblioteche e ai luoghi dell’Università, sia da visite alla città per conoscerne il patrimonio artistico e culturale.