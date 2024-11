Scuola Edile Training Lab, taglio del nastro. Nasce la nuova struttura per la formazione

In un momento a dir poco complicato per il mercato del lavoro nel territorio senese, è dall’edilizia che arriva una notizia positiva. Un settore nel quale l’offerta di posti lavoro non manca, e che ha alta necessità di manodopera qualificata e formata. Formazione che da oggi potrà appoggiarsi anche a Scuola Edile Training Lab, la nuova struttura inaugurata ieri in Cerchiaia di fianco a quella Scuola Edile gestita congiuntamente da imprese e sindacati che da 33 anni porta sui banchi il mondo della costruzione e dell’imprenditoria edile per formare nuovi lavoratori.

"In un momento in cui sulla nostra città si addensano nubi cupe sul mondo del lavoro e dell’occupazione – ha sottolineato Giannetto Marchettini, presidente Ance Siena –, portiamo una buona notizia. Finalmente ci dotiamo di un laboratorio permanente dove potremo fare attività professionale sia per la qualificazione dei lavoratori sia per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro. Professionalità e qualificazione aumenteranno sul territorio e in provincia, l’edilizia sta mutando profondamente, con il 52% di lavoratori stranieri che aumentano al 72% tra quelli sotto i trent’anni. Una nuova tipologia di lavoratori con un bagaglio culturale profondamente diverso dal nostro, e questo centro potrà essere utile anche come luogo di accoglienza, dove l’integrazione verrà costruita quotidianamente proprio come un immobile. Nell’edilizia servono le migliori capacità manuali possibili, il nostro territorio non vede costruzioni nuove ma ristrutturazioni, che necessitano di una buona selezione di partenza nella manodopera".

"È importante formare gli operai edili e acquisire manodopera specializzata in una città come la nostra – ha aggiunto il vicesindaco Michele Capitani –, l’amministrazione deve sottolineare le iniziative virtuose volte alla formazione. La collaborazione con la casse edile è costante, come nel progetto di Fonte Gaia o in quello che inizierà a breve sulle fonti di Ovile. Questo sarà un ulteriore tassello per alzare la qualità del lavoro e dell’edilizia, settore dove l’offerta di lavoro è ancora alta, come abbiamo riscontrato negli incontri con l’imprenditoria. Dobbiamo cercare di incentivare e creare più occasioni possibili, la formazione è il punto di partenza per lo sviluppo del mercato del lavoro".

Andrea Talanti