Scuola dell’infanzia Un elenco per le supplenze

Il Comune ha pubblicato un avviso per la creazione di un elenco di persone disponibili ad una eventuale assunzione a tempo determinato nel profilo di ’Istruttore insegnante scuola infanzia’ per l’anno scolastico 20232024, per esigenze urgenti ed imprevedibili presso le scuole del Comune per sostituzioni di breve periodo. Per i requisiti necessari alla presentazione della domanda è possibile consultare il bando pubblicato sul sito; possono partecipare anche studenti iscritti al terzo, quarto e quinto anno di Scienze della Formazione Primaria. Domanda entro il 30 giugno 2024.