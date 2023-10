Scudetto nazionale di Palla al Bracciale a Chiusi: vittoria per la terza volta

Chiusi è campione d’Italia di palla al bracciale. La rappresentativa del comitato delle contrade di Chiusi ha vinto il suo terzo scudetto nella fase finale del torneo nazionale svoltosi a Sant’Arcangelo di Romagna, imponendosi sulle blasonate squadre di Treia, Macerata e Firenze. Per Giacomo Ferretti, Tommaso Minetti, Paolo Rettori, Lorenzo Natali Tanci, Francesco Natali Tanci e Francesco Tistarelli un successo sudato e importante, che conferma il valore nazionale della palla al bracciale chiusina, competizione che rappresenta la sfida principale della festa dei Ruzzi della Conca. I ragazzi guidati da Massimo Marchettini (allenatore e mandarino) e accompagnati dal dirigente Gianni Perugini hanno prima sconfitto il Macerata per 7-4 e poi in finale si sono imposti col Treia per 7-3. La classifica finale: Chiusi, Treia, Macerata e Firenze.

Non è la prima volta che i chiusini conquistano lo scudetto: era già successo nel 2012 e nel 2017, sempre di fronte a squadre fortissime come Treia e Macerata che nella palla al bracciale hanno una tradizione secolare. Ai campioni chiusini sono arrivati i complimenti del sindaco Gianluca Sonnini e dell’amministrazione comunale.

Massimo Montebove