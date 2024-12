Screening diabete gratuito a Siena: il Camper della Salute arriva alle Logge del Papa

Il Lions Club Siena, con presidente il dottor Giuseppe Buonocore, fa sapere che domani dalle 9 alle 13 arriverà il Camper della Salute alle Logge del Papa per l’evento 'Screening diabete', gratuito per bambini e adulti, per la prevenzione del diabete tipo 1 e 2.

La prevenzione del diabete di tipo 1 è un obiettivo ambizioso, ma non irrealistico: da oltre 20 anni sappiamo che è una malattia cronica autoimmune caratterizzata da una lunga fase di incubazione asintomatica, identificabile per la presenza in circolo di autoanticorpi contro antigeni delle isole pancreatiche. La predizione mediante l’utilizzo combinato di marcatori genetici, anticorpali e metabolici definisce lo stato attuale di avanzamento della ricerca.

Al momento sono in corso studi di prevenzione primaria (antecedenti alla comparsa del processo autoimmune), secondaria (nei soggetti asintomatici con autoanticorpi) e terziaria (per la preservazione della funzione residua all’esordio della malattia).

Il diabete mellito di tipo 2 è in parte prevenibile o, comunque, è possibile prevenire o posticipare l’insorgenza delle sue complicanze e ridurne la gravità. Per fare ciò, è importante che la persona, da un lato, sia consapevole della propria condizione e sia in grado di gestirla; dall’altro, segua uno stile di vita sano.

Attraverso interventi volti a ridurre il carico delle malattie croniche non trasmissibili, correlate a stili di vita non salutari, è possibile prevenire parzialmente anche il diabete di tipo 2, contrastando sovrappeso e obesità e cercando di invertirne l’andamento.