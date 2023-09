Scotte, via libera al piano triennale. Ristrutturazione da 300 milioni

Ad una settimana - venerdì prossimo presso il Polo didattico Le Scotte - dalla presentazione pubblica del masterplan del policlinico Santa Maria alle Scotte, l’Azienda ospedaliera incassa il via libera della Regione Toscana al piano strategico triennale, che comprende anche il maxi intervento di ristrutturazione e ammodernamento.

La giunta regionale ha approvato il piano attuativo ospedaliero, ovvero le strategie da mettere in campo per il triennio 2023-2025. L’approvazione arriva dopo un articolato iter di condivisione e approvazione, fra cui l’intesa raggiunta in commissione paritetica con l’Università, l’approvazione da parte del Consiglio dei sanitari, il parere del Comitato di partecipazione, il confronto con il tavolo sindacale, il parere della Conferenza aziendale dei sindaci.

"Partecipazione e condivisione sono i due elementi strategici messi in campo dall’Azienda senese", sottolinea il presidente della Toscana, Eugenio Giani. "L’approvazione in giunta – aggiunge l’assessore Simone Bezzini – rappresenta la conferma che la Regione accompagnerà l’Aou Senese nell’iter di realizzazione delle sue progettualità".

Il documento relativo alle strategie 2023-2025, già presentato, è articolate su dieci dimensioni: contrasto alla pandemia; ristrutturazioni del presidio ospedaliero, nuove edificazioni e altri lavori; rinnovamento e potenziamento tecnologico; rafforzamento della governance aziendale; innovazione organizzativa finalizzata al miglioramento dei percorsi di cura e degli esiti; valorizzazione delle risorse umane; comunicazione con gli stakeholders e accountability; partnership con le altre aziende; miglioramento delle performance aziendali; ricerca e didattica. "Questo ulteriore passaggio istituzionale – commenta il direttore generale Antonio Barretta – rafforza ulteriormente la programmazione del nostro ospedale del futuro. Che prevede interventi a breve, medio e lungo termine, sia dal punto di vista organizzativo che strutturale, con l’obiettivo di intervenire sull’ospedale per innovarlo e migliorarlo".

Naturalmente la ristrutturazione del policlinico è in primo piano, con un investimento previsto di circa 298 milioni di euro di cui circa 130 milioni già provvisti di copertura finanziaria. Il piano prevede interventi antisismici e antincendio, la riqualificazione funzionale ed estetica delle strutture esistenti e nuove edificazioni: dunque nuove facciate, un nuovo eliporto, l’edificazione - i cui lavori partiranno a breve - di un dificio volano, opera propedeutica per i lavori con il trasferimento scaglionato dei lotti in ristrutturazione; poi un nuovo magazzino, uno spazio per i laboratori e una palazzina per gli ambulatori; il tutto corredato da nuovi parcheggi e viabilità.

