Scotte, Mens Sana e volontariato. Patto per donazione di sangue solidarietà, medicina dello sport

Favorire la diffusione della cultura della donazione di sangue e attivare anche un percorso di collaborazione per attività legate alla medicina dello sport. Sono fra le finalità del protocollo d’intesta sottoscritto da Aou Senese, Mens Sana Basketball e associazioni di volontariato Anpas, Avis, Cri, Donatori di Sangue delle Contrade e Fratres.

"La firma di questo protocollo d’intesa con la Mens Sana Basketball rappresenta un’importante sinergia tra il mondo della sanità e quello dello sport, con l’obiettivo di promuovere valori comuni come solidarietà, prevenzione e responsabilità sociale - sottolinea il dg delle Scotte Antonio Barretta –. Questo protocollo poi è motivo di grande soddisfazione, oltre che il segno di continuità di una collaborazione ormai strutturata nel tempo con le associazioni di volontariato. È poi la dimostrazione che facendo rete con realtà del territorio, possiamo costruire percorsi di solidarietà e salute".

"Da tempo, Mens Sana Basketball organizza eventi dedicati alla valorizzazione del lavoro dei medici, raccolta fondi per volontariato, visite in ospedale. Con questo protocollo andiamo a rafforzare l’impegno anche sul fronte della donazione di sangue ed emocomponenti – aggiunge il presidente Francesco Frati –. Come società dilettantistica, sentiamo forte il legame con la comunità e l’urgenza di assumerci un impegno sociale nei confronti delle persone più sfortunate. Allo svolgimento della pratica sportiva, coniughiamo così azioni di volontariato, utilizzando il veicolo della società per promuovere azioni tra i nostri atleti, staff e tifosi".

In particolare, il protocollo mira a favorire la cultura della donazione di sangue tra i giocatori e collaboratori di Mens Sana Basketball, attraverso la divulgazione di conoscenze e informazioni curate dall’Aou Senese e dal mondo del volontariato, oltre che far partecipare giocatori e staff della Mens Sana Basketball alle giornate e alle iniziative dedicate alla donazione di sangue. Aou Senese, Mens Sana e associazioni di volontariato si impegnano poi a realizzare iniziative nell’ambito della solidarietà e della medicina dello sport tra cui eventuali donazioni di midollo, visite dei giocatori nel Dipartimento della Donna e dei Bambini, nell’ottica del percorso di umanizzazione delle cure, istituzione di premi messi a disposizione dalla Mens Sana per giovani medici che si sono distinti con corrispondente raccolta di fondi; promuovere attività di prevenzione; favorire la reciproca collaborazione sul tema della medicina dello sport. Prevista anche la possibilità di attivare nuovi accordi attuativi per implementare e allagare le iniziative a tema, individuando progressivamente, nuovi ambiti di applicazione del protocollo.