Scotte, giovedì attività sospese. Lavori urgenti alla rete elettrica. Tutti i cambiamenti previsti

Giornata rivoluzionata, giovedì dalle prime ore del mattino fino alla tarda mattinata, al policlinico delle Scotte per lavori urgenti che richiederanno il distacco dell’energia elettrice. L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese ha comunicato che giovedì 11, dalle 3,30 del mattina fino alle 11 circa, l’alimentazione elettrica sarà staccata in tutto l’ospedale "per lavori necessari, non procrastinabili e urgenti alla linea della media tensione. L’alimentazione elettrica sarà garantita dai gruppi di continuità e dai gruppi elettrogeni. I lavori, non eseguibili per motivi prudenziali durante il fine settimana, sono propedeutici alla realizzazione del lotto volàno".

Ma appunto per evitare sovraccarichi, in questa fascia oraria sarà sospesa tutta l’attività programmata e ordinaria, saranno chiusi i servizi al pubblico, compresi i Punti prelievo adulti e pediatrici, e saranno garantite solo le emergenze e le urgenze. "Le visite ambulatoriali, le prestazioni diagnostiche, i vari appuntamenti e gli interventi chirurgici programmati in questa fascia oraria – annuncia l’Azienda – saranno quindi riprogrammati in data successiva dagli operatori del Cup e dai front office, che contatteranno direttamente gli utenti, e che saranno recuperati nel più breve tempo possibile".

Saranno sospese anche le visite di familiari e visitatori per i pazienti ricoverati e l’obitorio sarà chiuso fino alle 12. Le attività ambulatoriali, di chirurgia programmata e tutti gli altri servizi dell’ospedale riprenderanno regolarmente dopo le 11.

"Per garantire la piena operatività dell’ospedale – conclude la nota stampa – la direzione sanitaria, insieme al dipartimento tecnico, ha organizzato un team multidisciplinare di pronto intervento che collaborerà con le ditte che effettueranno i lavori. L’Azienda ospedaliero-universitara Senese si scusa con gli utenti per il disagio".