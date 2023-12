Scotte, cavallo oggi in reparto. Regali ai bimbi

Sarà una ventata di gioia. E di divertimento veder sfilare nel corridoio del reparto di Pediatria del policlinico un cavallo monterufolino della tenuta di Radicondoli accompagnato dai carabinieri del reparto biodiversità. Avverrà oggi, alle 14, grazie alla bella iniziativa dell’Arma che riprende una tradizione abbandonata temporaneamente, complice in primis il Covid.

Alle Scotte in Pediatria ci sarà anche il comandante provinciale dell’Arma Angelo Pitocco con il colonnello Carlo Chiavacci che guida il reparto carabinieri biodiversità di Siena. Il cavallo monterufolino, come quello giunto con i doni nel Cortile del Podestà dai bambini delle Contrade che facevano l’albero di Natale (foto in basso), farà sgranare gli occhi ai piccoli pazienti, lasciando da parte per un momento le difficoltà collegate alla malattia. I militari porteranno tanti doni ai bambini, giocattoli ma anche gadget legati all’attività svolta.

La.Valde.