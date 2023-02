Scopriamo i lati positivi del virtuale

Grazie alla globalizzazione e ad internet siamo riusciti ad ottenere grandi scambi culturali, economici e gastronomici, tra Paesi molto lontani geograficamente. Tanti sono gli aspetti positivi che questo passaggio d’informazioni ha prodotto nel nostro sistema mondo , ma l’amicizia che ruolo ha giocato in tutto questo? Le risposte dei ragazzi della scuola secondaria di Castelnuovo Berardenga

Hai amici virtuali?

"Si, attraverso lo smartphone frequento molte persone e ricevo almeno un centinaio di messaggi al giorno da tutti i miei amici di scuola".

Secondo te quali sono i vantaggi delle amicizie virtuali?

"Sicuramente lo scambio di lingua, cultura, cibo, costumi e paesaggi. La condivisione dei luoghi avviene attraverso le tante videochiamate che io effettuo con il mio cellulare che mi consentono di conoscere meglio le caratteristiche paesaggistiche del territorio in cui vive il mio nuovo amico".

Cambieresti l’amicizia reale con quella virtuale per sempre? I ragazzi in coro rispondono: "No, perché nessuno strumento elettronico potrà mai sostituire la naturalezza della realtà".