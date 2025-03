Scoppia incendio in via Cappelli. La casa era vuota

Paura ieri poco dopo le 19 a Montepulciano, in via Cappelli, la strada che dall’area Conad corre parallela a viale Calamandrei. Si sono sviluppate le fiamme nella camera da letto di un appartamento, posto al primo piano di un palazzo, dove in quel momento non c’era nessuno. La prima preoccupazione è stata infatti capire se ci fosse qualcuno in difficoltà all’interno. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento locale, che si trova a pochi metri da via Cappelli mentre da Siena arrivava un’autobotte. Su posto anche i carabinieri della compagnia di Montepulciano. Intorno alle 22 il rogo era domato e la situazione messa in sicurezza. In corso di accertamento le cause, non si può escludere un problema elettrico.